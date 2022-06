Thor: Love and Thunder, sbarcano i trailer TikTok: nel pieno stile Ragnarok e Waititi

Trailer TikTok? Cos'è, uno scherzo? No, avete capito bene. E se si tratta di Taika Waititi e del suo secondo capitolo sul Dio del Tuono con Thor: Love and Thunder, potrebbero essere in realtà molto rappresentativi del suo stile già visto in Ragnarok. Esilaranti, quasi una candid camera. Ma ci sono anche immagini inedite.

Da quando è iniziata – leggermente in ritardo – con il primo trailer di Thor Love and Thunder e la prima immagine di Mighty Thor, la campagna promozionale del prossimo tassello in arrivo del Marvel Cinematic Universe non si è più arrestata. E sta trovando anzi delle nuove tecniche comunicative che qualcuno potrebbe giudicare semi-serie, forse troppo. Non ultimo un nuovo format di trailer TikTok montati esattamente secondo lo stile del noto social network. Un trailer reel che, però, potrebbe funzionare solo per Taika Waititi, mai disposto a prendersi troppo sul serio. In un certo senso, sembrano rispecchiare particolarmente i toni del film in arrivo.

In questi due nuovi spezzoni, che trovate in calce all’articolo, i numerosi personaggi del film vengono reintrodotti in stile social media, con tanto di consueti tropi visivi e audio della piattaforma online. Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses fa da accompagnamento sonoro alle immagini e continua quindi a essere presente in tutto il materiale promozionale del film, fungendo de facto da tema principale del film. Il filmato mostra Thor, Jane, Valkyrie e Korg, che saranno tutti protagonisti della nuova avventura, avvolti in un aura che sembra avere lo stesso sapore di del terzo capitolo di Thor, il primo diretto da Taika Waititi.

Quali sono le vostre aspettative sul film in arrivo il 6 luglio? E in che rapporto siete con lo stile inconfondibile di Waititi? Ditecelo nei commenti!