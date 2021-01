Thor: Love and Thunder, Sam Neill pronto a tornare nel MCU in un cameo?

All'uscita di Thor: Ragnarok nel 2017, Taika Waititi regalò ai fan un fantastico trittico di cameo interpretati da Matt Damon, Luke Hemsworth (fratello di Chris) e Sam Neill, rispettivamente nei panni di Loki, Thor e Odino in uno spettacolo teatrale che si stava godendo il vero Loki tramutato in Odino nell'olimpo di Asgard.

I volti sono stati immediatamente riconosciuti dai fan, e la notizia del ritorno di Matt Damon anche in Thor: Love and Thunder ha entusiasmato e incuriosito gli appassionati, che hanno cominciato a domandarsi che ruolo potesse ricoprire nel progetto dopo quel simpatico cameo nel capitolo precedente. Questo comunque potrebbe aiutarvi: a quanto pare anche Sam Neill possa tornare nel film!



Palando infatti con Entertainment Tonight, Neill ha spiegato senza girarci troppo attorno che "ci sono probabilità ragionevolmente" di una sua apparizione in Thor: Love and Thunder, senza ovviamente spiegare in che ruolo e in che misura sarà questa possibile apparizione. E ha continuato:



"Penso che Taika Waititi abbia qualche asso nella manica. Vedremo cosa succederà. Viaggiare tra la Nuova Zelanda e l'Australia è problematico al momento, ma vedremo cosa accadrà se si risolverà o migliorerà questa situazione".



Cosa ve ne pare? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi ricordiamo che Thor: Love and Thunder uscirà nelle sale statunitensi il 6 maggio 2022.