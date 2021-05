Thor: Love and Thunder, Sam Neill perplesso sul suo ruolo: 'Non ho mai capito un film'

Stando a quanto emerso nei giorni scorsi, potrebbero essere finite le riprese di Thor: Love and Thunder, quarto capitolo dello stand-alone Marvel sul Dio del Tuono. Nel film precedente, Thor: Ragnarok, Sam Neill aveva avuto una piccola parte meta-narrativa, interpretando un attore che interpreta Odino in una rappresentazione teatrale.

La storia dovrebbe ripetersi, e rivedremo Sam Neill nel ruolo del finto Odino anche in Thor: Love and Thunder. La star di Jurassic Park, però, non sembra avere ben chiaro ciò che succede nel film, e più in generale nel Marvel Cinematic Universe, di cui ammette di non essere un grande fan.

In una recente intervista con news.com.au, infatti, Sam Neill ha raccontato: "Non ho mai capito nessuno dei film di Thor, e l'intero universo Marvel è un completo mistero per me. Voglio dire, ero sul set di Thor: Ragnarok accanto a Jenny Morris, e le dicevo: Sai su quale pianeta siamo? Ad essere sincero ero completamente confuso, sono tornato ed ero di nuovo confuso... ho fatto la mia parte, ma non so esattamente chi stava interpretando chi, perché si erano come scambiati i ruoli."

Nella scena della rappresentazione teatrale, come si evince dalle foto trapelate dal set di Thor: Love and Thunder, Sam Neill è affiancato come nel film precedente da Liam Hemsworth e Matt Damon, oltre che da Melissa McCarthy, che interpreterà una finta Hela.