Thor: Love and Thunder, Sam Neill e Matt Damon finti Odino e Loki nelle nuove foto dal set

Ieri sera erano trapelate delle foto dal set di Thor: Love and Thunder dove sembrava essere in allestimento un teatrino di una compagnia artistica, e infatti proprio a delle nuove immagini sempre dal set, questa volta completato e con gli attori in scena, scopriamo essere proprio così, con anche diverse sorprese.

Quel teatrino è infatti lo stesso che avevamo visto all'inizio di Thor: Ragnarok ad Asgard, quando Sam Neill, Matt Damon e Luke Hemsworth recitavano rispettivamente i ruoli dei finti Odino, Loki e Thor in uno spettacolo teatrale imbastito appositamente per ripercorrere le gesta dei personaggi vista al cinema fino ad allora, in modo ovviamente divertito e divertente per il pubblico in sala.



Ebbene, alla fine pare li rivedremo tutti quanti in scena, dato che proprio dalla foto trapelate nelle ultime ore notiamo al lavoro Sam Neill e Matt Damon come Odino e Loki, in compagnia per altro di Hemsworth e Melissa McCarthy come finta Hela, sempre parte dello spettacolino che non sappiamo ancora come verrà inserito nel film (magari come prologo?) ma che è quasi certo narrerà in modo minimale e ironico gli eventi del capitolo precedente.



L'attesissimo Thor: Love and Thunder scritto e diretto da Taika Waititi uscirà nelle sale cinematografiche americane il 6 maggio 2022.