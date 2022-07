Thor: Love and Thunder, Russell Crowe doveva interpretare Satana! I concept art

Siam in molti ad aver visto ormai lo Zeus di Russell Crowe in Thor: Love and Thunder, ma sapevate che, secondo dei concept art, l'attore Premio Oscar doveva inizialmente interpretare una versione di Satana nel MCU?

A rivelarlo è stato il concept artist Miles Teves su Instagram, dove ha postato due diverse illustrazioni di come aveva immaginato il personaggio di Russell Crowe in base alle richieste ricevute.

Stando a quanto scritto nei due post che trovate anche in calce alla notizia, pare che l'attore australiano dovesse inizialmente portare in scena una versione di Satana/del Diavolo, ma che poi per l'ultima versione di Thor: Love and Thunder si sia optato per altro.

"Mi era stato detto da chi lavorava allo Odd Studio in Australia, la compagnia che mi ha commissionato questo artwork, che Russell Crowe avrebbe potuto avere un cameo comico nei panni di Satana nel nuovo film Thor: Love and Thunder. Non è andata così poi, ma spero non per colpa del mio disegno! Anche se capirei... #russellcrowe #satan #lucifer #thorloveandthunder #pencil #pencilillustration #milesteves #conceptart #characterdesign #thor #marveluniverse" ha scritto Teves.

E ancora: "Un'altra idea per Russ nei panni del Diavolo per Thor: Love and Thunder. Mi hanno chiesto di rappresentarlo con il suo peso attuale perché il personaggio doveva essere dissoluto ma in mondo umoristico. Ovviamente avrei usato me stesso come modello se non avessi avuto tutti questi incredibili addominali. #russellcrowe #devil #satan #thorloveandthunder #pencilanddigital #pencilillustration #pencildrawing #conceptdesigner #conceptart #milesteves #marveluniverse".

Alla fine nel film Crowe è stato uno Zeus davvero particolare... A voi è piaciuto? Fateci sapere nei commenti. Noi intanto vi lasciamo con la nostra recensione di Thor: Love and Thunder.