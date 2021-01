Thor: Love and Thunder, quale sarà il ruolo di Matt Damon?

La notizia dell'aggiunta di Matt Damon al cast di Thor: Love and Thunder è stata foriera di grande entusiasmo in casa Marvel: i fan hanno accolto con gioia l'arrivo dell'attore di Jason Bourne e, naturalmente, in queste ore sono già partite le scommesse per indovinare il ruolo che ricoprirà nel film di Taika Waititi.

Damon, ricordiamo, era già apparso per un cameo durante Thor: Ragnarok: all'epoca il nostro interpretava l'attore che dava volto a Loki in una rappresentazione teatrale. Che si prospetti un ritorno del personaggio nel nuovo film dell'MCU? I fan, naturalmente, non escludono quest'ipotesi.

Le idee sono naturalmente molteplici: c'è chi parla di Beta Ray Bill, ma anche di Balder o di un eventuale nuovo compagno di Jane Foster; restando in tema divinità, invece, qualcuno ipotizza l'esordio nel Marvel Cinematic Universe di uno tra Zeus ed Hercules, personaggi ancora mai apparsi nelle produzioni Marvel Studios.

Altri ancora, invece, ipotizzano un Loki redivivo che, onde non attirare l'attenzione, deciderebbe di assumere proprio le sembianze dell'attore che lo interpretò nella suddetta pièce teatrale: un'idea leggermente contorta ma che, in fondo, nessuno si sente di escludere del tutto! Parlando di certezze, intanto, è stata confermata la presenza di uno dei Guardiani della Galassia in Thor: Love and Thunder; una fan-art, invece, ha immaginato Chris Hemsworth in un prequel di Thor.