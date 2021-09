Thor Love and Thunder, che ruolo avrà Jane Foster? Parliamone

Thor ritornerà sui nostri schermi con il prossimo capitolo, diretto da Taika Waititi, il 6 Maggio 2022. Nel frattempo i suoi protagonisti ci raccontano qualche curiosità sul film in arrivo, mentre Chris Hemsworth ci mostra il suo duro allenamento per vestire i panni del protagonista. Natalie Portman ci ha invece anticipato qualcosa su Jane Foster.

L'attrice ha dichiarato di aver compiuto un duro lavoro, che l'ha portata a plasmare il suo corpo, elemento che secondo lei aiuta molto ad entrare nel personaggio. Le foto trapelate sul web mostrano infatti una nuova Jane Foster, vestita in un'armatura che potrà sembrarci familiare: potrebbe trattarsi di Lady Thor, controparte femminile del Dio del Tuono.

Come ricorderete, Jane Foster è l'amore terreno di Thor. Comparsa nel film del 2011, la donna ha insegnato a Thor a muoversi e amare la nostra Terra. Torna ad aiutarlo anche nel Thor del 2013, ma dopo il secondo film non è tornata in Ragnarok.

La rivedremo però nella quarta pellicola dedicata al Dio del Tuono. Il film sarà basato sul fumetto di Mighty Thor, in cui Jane si sottopone al trattamento per la cura del cancro. Tuttavia sarà piuttosto diverso dal fumetto, in cui i due sono distanti. Infatti Jane e Thor dovrebbero essere molto uniti in questa pellicola che, come dichiarato da Waititi, mette al centro la loro storia, e ad un certo punto il Dio del Tuono potrebbe addirittura decidere di rinunciare volontariamente ai suoi poteri pur di salvarla. Un estremo atto d'amore. Il personaggio interpretato da Chris Hemsworth potrebbe però anche chiedere aiuto alla nazione di Wakanda che, come visto in Black Panther, ha tecnologie molto avanzate e potrebbe curarla.

Chissà, lo scopriremo solo il prossimo anno. In ogni caso una cosa è certa: Jane Foster non sarà un personaggio marginale nel prossimo film.