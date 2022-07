Thor Love and Thunder: rivelato il terrificante design alternativo di Gorr

Gorr il Macellatore di Dei è stato divinamente interpretato da Christian Bale in Thor: Love and Thunder. Ma com'era stato concepito originariamente il look del villain del film? Ecco a voi la terrificante versione alternativa del personaggio.

Il concept artist Ken Barthelley ha condiviso alcuni disegni che ha realizzato per il villain e che sono stati sviluppati prima del casting di Bale, sicuramente ancora più inquietanti della versione finale del personaggio. Questo look, molto più simile anche a quello dei fumetti, avrebbe però limitato le espressioni facciali della spettacolare performance di Bale.

"I primi progetti di Gorr the God Butcher che ho realizzato per Thor: Love and Thunder presso [Odd Studio], prima che Christian Bale venisse scelto. Ho adorato il ritratto di Bale del personaggio", ha scritto l'artista nel suo post di Instagram, che vi lasciamo in calce alla notizia.

Se ben ricordate, qualche tempo fa il regista Taika Waititi ha parlato del cambio di design del personaggio, fatto per evitare confronti tra la figura e il franchise di Harry Potter.

"La sua faccia nei fumetti, sfortunatamente, assomiglia in qualche modo a Voldemort", aveva condiviso il regista del film, di cui vu abbiamo parlato nella nostra recensione di Thor: Love and Thunder. "Quindi ero tipo, 'Le persone stabiliranno automaticamente quella connessione.' Quindi abbiamo deciso di allontanarci da quel design e di mantenere in qualche modo elementi del tono e il fatto che avesse la spada. In realtà, era la sua storia la cosa più importante per noi".

A voi sarebbe piaciuto vedere questa versione di Gorr nel film? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi ricordiamo che Thor: Love and Thunder ha raggiunto i 10 milioni di euro in Italia.