Thor: Love and Thunder rinviato, secondo Taika Waititi c'é un lato positivo

Non tutto il male viene per nuocere: in un periodo in cui il cinema (come il resto del mondo) se la sta passando decisamente brutta tra rinvii e stop alle produzioni, Taika Waititi ha deciso di guardare il lato positivo nello slittamento del suo Thor: Love and Thunder.

"Uno dei lati positivi di questa pandemia è che solitamente per questi film, e per i film in generale, si fanno le cose di fretta, non hai tutto il tempo che vorresti avere per lavorare sullo script o cose del genere. Stiamo ancora scrivendo per Thor: Love and Thunder, ed è bello poter continuare a scrivere, sapete, ne usciremo con uno script davvero buono" ha spiegato Waititi.

Il regista di Jojo Rabbit ha poi proseguito: "Con la scrittura puoi sfruttare al meglio il tempo a tua disposizione per migliorare la storia che vuoi raccontare, perché non avrai modo di farlo successivamente. Il cinema è un'industria nella quale ci si lamenta continuamente di non avere abbastanza tempo. Penso che ora come ora avremo a disposizione un'enorme quantità di tempo e cose del genere, quindi faremmo meglio a sfruttarlo a dovere".

A proposito di pandemie, vediamo come sta trascorrendo la quarantena il nostro Thor Chris Hemsworth; proprio l'attore del dio del tuono, qualche tempo fa, ha rilasciato alcune anticipazioni su Thor: Love and Thunder.