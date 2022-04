Thor: Love and Thunder, il regista Taika Waititi fa da guida turistica a Hobbiton!

Dopo aver fatto aspettare i fan con il primo trailer da record di Thor: Love and Thunder, il regista del prossimo film sul Dio del Tuono Taika Waititi ha attirato l'attenzione di molti, dopo aver pubblicato alcune storie su Instagram.

Infatti, il regista neozelandese ha fatto sapere di trovarsi nella sua terra natia, in particolare ad Hobbiton. Per chi non lo sapesse, Hobbiton è il nome del luogo reale della Contea di Hobbiville e si trova a Matamata, in Nuova Zelanda. Qui, la troupe cinematografica di Peter Jackson ha costruito il villaggio di Frodo, Sam e gli altri Hobbit per la trilogia de Il Signore degli Anelli, che è stato poi rinnovato e riutilizzato per le riprese de “Lo Hobbit”.

I film de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit hanno reso la Nuova Zelanda famosa in tutto il mondo, per via delle enormi riprese pluriennali e dei lavori svolti per la creazione dei magnifici set. In poco tempo, queste terre sono diventate così sempre più una meta obbligatoria per molti fan e Waititi ha utilizzato i suoi social per fare un pò di pubblicità, offrendosi come guida turistica!

Per finire, vi lasciamo con le parole di James Gunn sulle modifiche apportate a Thor: Love and Thunder e vi ricordiamo che la pellicola Marvel arriverà nelle sale italiane il prossimo 6 luglio.