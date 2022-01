Thor Love and Thunder, quando esce il film Marvel con Chris Hemsworth?

L'arrivo in sala di Thor: Love and Thunder si avvicina sempre più. Mentre vengono rivelati alcuni dettagli di trama e scopriamo quale sarà il nuovo look del Dio del Tuono in Thor 4, tutti si chiedono quando effettivamente potremo vedere la pellicola. Ecco la data di uscita.

Taika Waititi torna ancora una volta alla regia di Thor, dopo il successo del suo Ragnarok datato 2017. Un'attesa di circa 5 anni, che va a collocare il quarto film dedicato al personaggio di Chris Hemsworth nella Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe. Annunciato nel 2019, la fase di pre-produzione del film è iniziata un po' in ritardo a causa della pandemia: più precisamente a Ottobre 2020. Le riprese sono poi iniziate nel Gennaio 2021. Basti pensare che nel programma ideato nel 2019 sarebbero dovute iniziare nell'Agosto del 2020, dunque un bel ritardo nella tabella di marcia, che ha spostato in avanti l'eventuale data di uscita prevista inizialmente per il 2021.

Dunque, quando potremo vedere la pellicola sui nostri schermi? Manca meno di quanto possiate immaginare. Secondo quando annunciato, infatti, l'arrivo di Thor: Love and Thunder in sala è previsto per l'8 Luglio 2022 negli USA, mentre in Italia dovrebbe arrivare due giorni prima, il 6 Luglio 2022. Una data a cui si è arrivati dopo tanti rinvii. La prima data di uscita fissata inizialmente era infatti il 5 Novembre 2021, spostata al 18 Febbraio 2022 a causa della pandemia, che ha sconvolto tutti i piani di uscita della Marvel. Ma non è finita qui, perché l'arrivo del film è scivolato al 6 Maggio 2022 per poi essere fissato definitivamente a Luglio 2022 nel corso dell'Ottobre di quest'anno. E questa volta sembra proprio che possa essere definitiva. E voi, siete curiosi di vedere il film? Ecco il primo poster leak di Thor Love and Thunder!