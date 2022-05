Thor Love and Thunder: ecco qual è il momento più rivisto del trailer dai fan

Il nuovo trailer di Thor Love and Thunder è arrivato qualche giorno fa, e ci ha presentato lo Zeus di Russel Crowe. Il trailer in questione era pieno di easter egg e riferimenti, ma il momento che i fan hanno più rivisto sembra essere quello in cui si vede il didietro di Chris Hemsworth.

Avete letto bene. Nel caso in cui non abbiate ancora visto il video, in una scena vediamo Thor incatenato che permette a Zeus di far andare via i suoi vestiti con i suoi poteri. Tuttavia il Dio dell'Olimpo va troppo oltre, lasciando Thor nudo davanti a una folla incredula. In questo momento specifico c'è un cambio di inquadratura, che ci fa vedere il personaggio interpretato da Hemsworth di spalle. Dunque il pubblico è in grado di vedere il suo didietro, e sembra che tutti abbiano deciso di dare un'altra occhiata.

Infatti secondo i dati, il momento più rivisto del trailer sarebbe proprio quello in cui Thor è nudo e di spalle. Un mossa, quella di Taika Waititi, che porterà sicuramente molti fan al cinema, anche se i film Marvel ultimamente hanno avuto poco da preoccuparsi su questo fronte. Le ultime pellicole del MCU, tra cui ricordiamo Doctor Strange 2, hanno infatti portato in sala un gran numero di spettatori. E si spera che Thor Love & Thunder, in arrivo al cinema il 6 Luglio, possa far salire ancora questi numeri.