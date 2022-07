Thor: Love and Thunder, ecco il punteggio del film di Taika Waititi su Rotten Tomatoes!

L'abbiamo atteso a lungo, ma alla fine il gran giorno è arrivato: domani Thor: Love and Thunder farà il suo esordio nelle nostre sale, dandoci finalmente modo di scoprire se Taika Waititi sarà riuscito a fare un buon lavoro dopo aver completamente stravolto il personaggio con il tanto discusso Thor: Ragnarok di qualche anno fa.

Mentre i fan cominciano ad esaltare Bro Thor dopo averlo tanto criticato in passato, dunque, internet ci permette già di dare uno sguardo ai punteggi raccolti dal nuovo film del Marvel Cinematic Universe sui principali aggregatori di recensioni: come sempre, in questi casi, il primo sito a cui rivolgersi è ovviamente Rotten Tomatoes.

Attualmente sono ovviamente disponibili soltanto i punteggi affibbiati al film dai critici, con il punteggio del pubblico che verrà reso noto, per forza di cose, soltanto nei prossimi giorni: durante le anteprime Thor: Love and Thunder ha comunque portato a casa un rispettabile 75%, che basta come sapete ad assicurare al film di Taika Waititi il certificato Fresh sul noto aggregatore.

Vedremo se i fan concorderanno con le reazioni dei critici, che per ora sembrerebbero essere generalmente piuttosto positive: a noi, dunque, non resta che aggiornarci tra qualche giorno. Vediamo, intanto, per quanto tempo Chris Hemsworth sarà ancora il Thor del Marvel Cinematic Universe secondo il diretto interessato.