Thor: Love and Thunder, nel nuovo promo ci sono anche due Celestiali!

I Celestiali ricopriranno un ruolo sempre più importante nel Marvel Cinematic Universe: apparsi per la prima volta nei due Guardiani della Galassia e poi, in misura decisamente più ingombrante, ne Gli Eterni, i leggendari esseri cosmici torneranno a quanto pare a farsi vivi anche in occasione di Thor: Love and Thunder.

Il film di Taika Waititi, d'altronde, avrà parecchio a che fare con gli aspetti più "spaziali" del franchise: la presenza dei Guardiani della Galassia è piuttosto indicativa in tal senso, ma stando a quanto vediamo nel nuovo spot di Thor: Love and Thunder non saranno solo Peter Quill e soci a costituire la quota fantascientifica del nuovo capitolo dell'MCU.

Il promo rilasciato in queste ore, infatti, ci svela la presenza di ben due Celestiali nel film in cui vedremo la Jane Foster di Natalie Portman indossare per la prima volta il mantello di Thor: non è chiaro, ovviamente, quale sarà il ruolo dei due potentissimi esseri nel nuovo film sulle avventure del nostro Dio del Tuono, ma certo è che l'apporto di Arishem e soci al franchise sta diventando sempre più significativo.

Vi aspettavate questa comparsa nel film con Chris Hemsworth? Fatecelo sapere nei commenti! Le prime reazioni, intanto, parlano di un generale entusiasmo per questo Thor: Love and Thunder.