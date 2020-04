Thor: Love and Thunder, prime immagini concept per Nuova Asgard

Durante la notte scorsa, Taika Waititi ha fornito parecchi indizi e novità riguardanti il prossimo film dedicato al dio del tuono della Marvel, Thor: Love and Thunder, la cui uscita è stata recentemente posticipata al febbraio 2022 in seguito all'attuale emergenza sanitaria per il Coronavirus.

Proprio nel corso della diretta, in cui il regista ha commentato insieme ai fan il suo Thor: Ragnarok, Waititi ha mostrato alcuni concept art provenienti dalla lavorazione di Thor: Love and Thunder. Come veniamo a sapere al termine del terzo film, Asgard viene distrutta, proprio come la maledizione Ragnarok aveva predetto accadesse, trasformando gli asgaridani in reietti senza dimora. Dagli eventi che si susseguono in Avengers: Endgame, veniamo a sapere che gli abitanti di Asgard si sono trovati una nuova dimora sulla Terra, e al comando dei cittadini verrà nominata Valchiria dallo stesso Thor.

Nell'immagine presentata nella diretta Instagram da Waititi emergono alcuni dettagli interessanti: innanzitutto l'ambientazione appare in uno stato molto più avanzato rispetto a quanto visto in Endgame, dove non era altro che un villaggio di pesca marittima. Nell'immagine vediamo una città molto più sviluppata, con tocchi più moderni perfino nel design, con delle imbarcazioni dall'aspetto vichingo e il logo Mjolnir visto in cima a uno degli edifici principali.

Questo potrebbe significare che Nuova Asgard potrebbe essersi espansa dall'ultima volta che l'abbiamo vista e potrebbe aver incluso una più vasta porzione di territorio ai suoi confini. Ovviamente si tratta solo di un concept art e il look definitivo della nuova dimora degli asgardiani potrebbe avere un aspetto decisamente diverso nel prodotto finito.

Raggiunto in diretta anche da Tessa Thompson, Waititi ha parlato anche della sessualità di Valchiria: sarà la prima supereroina LGBTQ del Marvel Cinematic Universe.