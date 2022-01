Thor: Love and Thunder, un poster mostra la nuova armatura del Dio del Tuono Marvel

Nel 2022 assisteremo al ritorno al cinema di Thor nel suo quarto film da protagonista, ovvero Thor: Love and Thunder, che lo rivedrà affiancato dal personaggio di Jane Foster, nuovamente interpretato da Natalie Portman. Quest'ultima acquisirà i poteri del dio del tuono e oggi possiamo dare una nuova occhiata al look dei due protagonisti del film.

Nelle ultime ore, infatti, è trapelato in rete un poster promozionale che riunisce vari personaggi del Marvel Cinematic Universe. Tra questi possiamo scorgere Hulk, Shang-Chi, Groot, Star-Lord e in lontananza perfino Iron Man con il Guanto dell'Infinito. In primo piano, però, è impossibile non notare i personaggi di Thor e Jane Foster che indossano delle nuovissime e scintillanti armature da battaglia. In precedenza avevamo visto alcune foto del nuovo look di Thor e Jane Foster e in questa versione il tutto si fa decisamente più fumettoso. Potete trovare il poster leaked nel post messo in calce a questa news.

Fa di nuovo capolino il caratteristico elmo indossato da Thor, che avevamo visto per la prima volta in Thor: Raganrok nel duello tra il protagonista e Hela. Questa versione è decisamente più psichedelica e colorata. Qualche giorno fa è stata svelato anche il nuovo look di Valchiria.

Proprio come Thor: Ragnarok, anche questo nuovo film di Taika Waititi sarà coloratissimo, come confermato anche dal concept artist della pellicola Andy Park: "C'è un motivo per cui ci sono stati più di un decennio di film di successo e perché questo franchise sta crescendo. [...] Questo film è pazzesco, è così divertente. E semplicemente non vedo l'ora che tutti lo vedano. Perché è stato così divertente lavorare e progettare così tanti personaggi e creare keyframe. Sarà un buon film. Sarà divertente".

Thor: Love and Thunder uscirà nei cinema l'8 luglio. Nel cast del film, oltre a Chris Hemsworth e Natalie Portman, anche Christian Bale, Tessa Thompson, Russell Crowe, Matt Damon, Luke Hemsworth e Taika Waititi, che si occuperà anche della regia del film.