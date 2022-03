Thor Love and Thunder: il nuovo poster di un cinema fa spoiler: ma è autentico?

Nonostante tutta l'attenzione sia presa da altri titoli più prossimi dell'MCU, non è scemata l'attesa per Thor: Love and Thunder, il quarto capitolo sul Dio del Tuono che dovrebbe segnare il ritorno di Natalie Portman. Ma un poster spuntato in un cinema mostra un personaggio morto da tempo: sarà vero?

Con il piccolo schermo del Marvel Cinematic Universe pronto a fare il suo debutto in anticipo sul grande, la casa di Kevin Feige è occupata a diramare ben altri materiali promozionali. Pochissimi giorni ormai ci dividono dalla prima serie MCU del 2022, mentre crescono le anticipazioni sugli universi alternativi che troveremo in Doctor Strange 2 e sul debutto degli X Men nel MCU. Sarà per questo e per le fasi di lavorazione ancora in corso che, finora, non sono arrivati poster promozionali né tantomeno un trailer, ovviamente, del nuovo capitolo interamente dedicato al Dio del Tuono di Chris Hemsworth.

Quarto capitolo standalone sul personaggio – anche se, ormai, i titoli Marvel si legano con innumerevoli personaggi, in questo caso i Guardiani della Galassia – è il secondo diretto da Taika Waititi dopo il cambio di atmosfera apportato in Ragnarok, che dovrebbe tornare con le sue follie anche nel film in arrivo il 6 luglio nelle sale italiane. E con il ritorno annunciato di Natalie Portman nei panni di Jane Foster dopo la momentanea assenza nell’ultimo film, è proprio un cinema a spoilerare la resurrezione di un personaggio che, però, abbiamo visto morire all’inizio di Avengers: Infinity War. Si tratta dell’Heimdall interpretato da Idris Elba, che capeggia nella locandina che trovate in calce all’articolo.

Peccato che, ovviamente, la Marvel non distribuirebbe mai volutamente materiali promozionali con spoiler così vistosi, se anche Heimdall potesse fare il suo ritorno, cosa improbabile. Il poster, infatti, per quanto ottimamente curato, è un falso. A dimostrarlo non solo, appunto, la presenza di Elba, ma anche la vistosa assenza di un personaggio centrale come quello di Valkyrie di Thessa Thompson e di tutte le clamorose new entry che faranno il loro debutto nell’MCU dalla Hall of Fame di Hollywood.

Stiamo ovviamene parlando di Christian Bale in primis, che interpreterà il Gorr the God Butcher a caccia di divinità da uccidere. Ma anche il Russell Crowe ingaggiato per un ruolo sconosciuto – molti pensano a Zeus, con l’Olimpo che sarà uno dei pantheon vittima di Gorr – e Matt Damon, che torna con un piccolo cameo dopo essere apparso già in Ragnarok, interpretando un attore che ricopre il ruolo fittizio di Loki in una commedia teatrale messa su dal Dio dell’Inganno. Quali sono le vostre aspettative sul film? Ditecelo nei commenti!