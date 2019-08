Thor: Love and Thunder, possibili anticipazioni sul villain del film

Il film scritto e diretto da Taika Watiti uscirà sul grande schermo il 5 Novembre 2021, ma il Marvel Cinematic Universe è un luogo sempre ricco di sorprese: giusto per ingannare l’attesa, alcuni progetti grafici potrebbero anticipare l’aspetto del villain che comparirà in Thor: Love and Thunder per dare filo da torcere al Dio del Tuono.

Lo chiamano Gorr, ma i più lo conoscono come il macellatore di Dei: potrebbe essere lui l’avversario principale in Thor: Love and Thunder, pellicola finale della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe che accoglierà di nuovo Natalie Portman pronta ad allenarsi per il gran ritorno, mentre il regista ha già annunciato la conclusione dello script.

Stando a voci di corridoio non confermate dalla Casa delle Idee la presenza di Gorr potrebbe innescare la trama principale del film: si tratta dunque di un personaggio di prim’ordine nell’equilibrio del racconto, ragion per cui il disegnatore Jake Mann ha deciso di diffondere alcuni modelli preparatori del personaggio.

Per chi non lo sapesse, Gorr è una creatura aliena di oltre tremila anni che è stata esiliata dal pianeta natale dopo una catastrofe familiare: i suoi simili, fedeli al culto degli Dei, non avrebbero potuto sospettare che sarebbe entrato in possesso di Necrosword, un’arma ultraterrena in grado di uccidere le divinità rimaste in silenzio alla morte dei suoi cari.

Pronto a vendicare il sangue versato, Gorr incontrerà sulla Terra una versione giovane di Thor: il Dio del Tuono cadrà vittima di una trappola, salvandosi dalla prigionia dell’alieno al quale staccherà di netto un braccio.

A secoli di distanza i due si confronteranno nuovamente dopo un massacro planetario che anticipa il piano di Gorr, ovvero la costruzione di una bomba divina per cancellare gli Dei dal continuum.

Nella battaglia finale al di là del tempo e dello spazio, Gorr si renderà conto di una terribile verità: lui che aveva giurato vendetta divina è divenuto un dio possedendo Necrosword, un contrappasso terribile per chi si è fatto nominare macellatore di Dei.

Con Thor: Love and Thunder questo personaggio potrebbe entrare nella scena del Marvel Cinematic Universe, anche se dalle versioni preliminari certi tratti fisici sono stati anticipati nell’aspetto di Hela, l’antagonista di Thor: Ragnarok.

Le parole del produttore esecutivo Brad Winderbaum confermano questa ipotesi: “Buona parte del design di Hela è una combinazione di certi elementi immaginati da Jack Kirby, soprattutto il set di armi di Gorr che è in grado di generare un arsenale bellico infinito”.



Per il momento occorre restare in attesa di dichiarazioni ufficiali dagli Studios, ma tanto basta per incuriosire i fan del Marvel Cinematic Universe.