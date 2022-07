Thor Love and Thunder: dopo le polemiche i fan adesso stanno esaltando 'Bro Thor'

All'indomani dell'uscita di Avengers: Endgame, se ricorderete, parecchi fan Marvel si erano risentiti del cambiamenti drastico avuto dal personaggio di Thor. Quest'ultimo, infatti, per non essere riuscito a uccidere Thanos quando poteva era sprofondato nella depressione e aveva messo su parecchi chili. Ora i fan stanno rivalutando "Bro Thor".

Con l'uscita di Thor: Love and Thunder sempre più imminente, i fan hanno imparato ad apprezzare l'evoluzione del personaggio, iniziata specialmente dopo l'arrivo di Taika Waititi che a partire da Thor: Ragnarok ha imposto al personaggio interpretato da Chris Hemsworth un registro comico prima solamente accennato. Uno di questi fan è infatti intervenuto su Reddit per chiedere direttamente agli appassionati Marvel e di Thor nello specifico:

"Non so se gli altri saranno d'accordo, ma io ho amato il grasso Thor. Battute sul mago del formaggio a parte, è stato uno degli eroi dall'aspetto più cazzuto che abbiamo avuto nel MCU fino ad oggi, ed è stata la prima volta in cui ha iniziato ad assomigliare davvero al Padreterno".

Il Thor di Endgame ha avuto un impatto su molti grazie al fatto che prende di petto i traumi che Thor ha affrontato nei precedenti dieci anni di film Marvel. Entrambi i genitori morti, un fratello morto più volte, la perdita di persone care, l'incapacità di fermare in tempo un maniaco genocida viola: tutto questo si è riversato sul personaggio.

Non dimentichiamo poi che all'epoca dell'uscita di Endgame, questa versione di Thor era stata definita grassofobica da alcuni con una lettera aperta al Guardian. In ogni caso, Chris Hemsworth interpreterà Thor a oltranza, fino a quando i Marvel Studios glielo permetteranno: "Fino a quando il pubblico, i fan, gli 'dei Marvel' non diranno: 'No, ne abbiamo abbastanza', allora continuerò a presentarmi. Lo adoro. È un bel divertimento".

In attesa dell'uscita della pellicola, che arriverà nelle sale il prossimo 6 luglio, abbiamo preparato per voi un bel video-riassunto sulla storia di Thor nel MCU, in preparazione a Love and Thunder.