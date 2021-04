Thor: Love and Thunder, ecco che personaggio interpreterà Russel Crowe nel film Marvel

L'attore Russell Crowe ha finalmente reso noto il suo ruolo in Thor: Love and Thunder, il quarto capitolo cinematografico della saga del Dio del Tuono.

Dopo i primi avvistamenti in quel di Sydney in compagnia di Chris Hemsworth, qualche settimana fa era arrivata la conferma della presenza di Russell Crowe in Thor: Love and Thunder, nonostante non si conoscesse ancora in quale ruolo l'attore sarebbe entrato a far parte del MCU.

Ora però è proprio da Crowe che arriva la risposta: durante il programmaJOY Breakfast with The Murphys, l'attore ha rivelato che interpreterà Zeus.

"Adesso mi metto in sella alla mia bici in direzione Disney Fox Studios, e più o meno per le 9 e un quarto diventerò Zeus. È per Thor. Ed è il mio ultimo giorno nei panni del personaggio" ha dichiarato.

C'è dunque da chiedersi adesso se questa sarà l'unica occasione in cui vedremo il monarca supremo degli Olympians, specialmente considerando il fatto che quello di Crowe in Love and Thunder dovrebbe essere solo un breve cameo.

Secondo i colleghi di CBR, è possibile che, con l'introduzione di Zeus arriveranno poi altre entità divine, ma anche che la sua apparizione in Thor possa essere l'ultima a causa di Gorr il Macellatore di Dei interpretato da Christian Bale.

Voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.