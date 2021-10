Thor Love and Thunder: il personaggio di Chris Hemsworth cambierà costume nel film?

Chris Hemsworth è pronto a tornare nei panni del Dio del Tuono nel nuovo Thor: Love and Thunder di Taika Waititi. Dopo aver reinventato il personaggio in Ragnarok, il regista è pronto a riportarlo sullo schermo in un film che vedrà Jane diventare Mighty Thor. Il villain di Thor 4 sarà Christian Bale, mentre il nostro protagonista cambierà.

Ma in che modo? A chiarirlo è Mayes C. Rubeo, designer dei costumi del film, che ha parlato delle imminenti modifiche che verranno fatte all'armatura del personaggio. Un'evoluzione, quella di Thor, che non sarà solo psicologica ma anche fisica dunque. Nel tempo il suo costume è diventato meno regale ed essenziale e decisamente più "da battaglia". E questo prossimo film renderà tutto questo ancora più evidente, soprattutto per quanto riguarda la tavolozza dei colori.

"Penso che ci siano sempre opportunità per fare le cose in modo diverso" ha detto Rubeo in una recente intervista per il Designing Hollywood Podcast. "E ovviamente, siamo condizionati dalla sceneggiatura e dalle situazioni della sceneggiatura, e dal fatto che ci sono mondi diversi o paesi diversi, e cose del genere. Tutto arriva da ogni singolo elemento della sceneggiatura.”

Non è stato dunque dichiarato quali cambiamenti precisamente affronterà il costume di Thor, ma è chiaro che lo script di Waititi avrà un impatto diretto sui nuovi vestiti di Chris Hemsworth. In Avengers: Endgame, se ricordate, Thor ha indossato un abito elegante e minimalista che rendeva omaggio ai suoi abiti originali ma aveva la sensibilità dei suoi vestiti di Ragnarok. Chissà cosa possiamo aspettarci questa volta!

Il film uscirà in Italia il 4 Maggio 2022. Molti si aspettano altre grandi novità: si vocifera infatti dell'esordio di un personaggio del MCU in Thor 4.