Thor: Love and Thunder: ecco perchè la scena preferita di Christian Bale è stata tagliata

Christian Bale spiega perché i Marvel Studios hanno deciso di tagliare la sua scena preferita di Thor: Love and Thunder, il nuovo capitolo del MCU diretto da Taika Waititi.

Il film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Thor: Love and Tunder, è il quarto film solista sul Dio del Tuono con protagonista Chris Hemsworth.

"La mia più grande ispirazione per Gorr è stata un video musicale e Taika e io abbiamo fatto questo urlo come nel video, che però non ha visto la luce nella pellicola. Ma è stata la mia parte preferita. Ho semplicemente urlato per 30 secondi di fila e la Marvel ha detto "no". Non finirà nel montaggio finale, ma mi è piaciuto immensamente".

Nel film, Bale interpreta Gorr, il macellatore di dei. Sequel diretto di Thor: Ragnarok, uscito nel 2017, Love and Thunder è il ventinovesimo film del Marvel Cinematic Universe. Oltre al protagonista, interpretato dal solito Chris Hemsworth, il cast del film è composto da Christian Bale, Tessa Thompson, Jaimie Alexander, Taika Waititi, Russell Crowe e Natalie Portman, che abbiamo intervistato per voi.

Intanto, Thor: Love and Thunder ha debuttato alla grande al box office. Infatti, il film ha registrato il secondo miglior risultato per quanto riguarda le anteprime di quest'anno, dietro solamente s Doctor Strange nel multiverso della Follia.