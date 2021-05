Thor: Love and Thunder: ecco perchè Jane Foster può sollevare il Mjolnir

Quando Thor: Love and Thunder uscirà nei cinema, la Jane Foster interpretata da Natalie Portman si trasformerà certamente in Lady Thor. Come e quando ancora non è chiaro, ma una nuova popolare teoria dei fan suggerisce che questo evento potrebbe collegarsi in qualche modo alla stramba idea secondo cui Steve Rogers potrebbe essere sulla luna.

Alla fine di Avengers: Endgame, vediamo Rogers impugnare Mjolnir mentre attraversa il tempo. Il martello nel corso dei viaggi potrebbe dunque essere rimasto sul satellite, e ciò darebbe credito alla teoria del complotto che Joaquin Torres ha menzionato in The Falcon and the Winter Soldier.

Come sappiamo dai fumetti, durante una battaglia con Nick Fury, Thor perde la sua capacità di brandire il Mjolnir. Il martello rimane così incustodito sulla Luna, da dove cerca telepaticamente di mettersi in contatto con Jane che decide di cedere alla chiamata del mitologico oggetto e si fa condurre nel luogo in cui si trova. Una volta lì, Jane impugna il Mjolnir, guadagnando di fatto i poteri di Thor e trasformando e migliorando il suo fisico. Avendo visto a lungo il dio del tuono utilizzarlo, Jane Foster impara rapidamente ad utilizzare l'oggetto, diventando così Lady Thor.

Staremo a vcedere come andranno le cose, intanto il regista Taika Waititi sembra convinto che Thor: Love and Thunder sarà il film Marvel più brillante di sempre.