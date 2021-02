Thor: Love and Thunder, ecco perché Jane Foster potrebbe diventare più potente di Thor

Come anticipato da Taika Waititi durante il Comic-Con del 2019, Thor: Love and Thunder vedrà per la prima volta Jane Foster assumere il ruolo della Potente Thor sul grande schermo, e secondo una nuova teoria la potenza di quest'ultima potrebbe superare addirittura quella del Dio del Tuono in persona.

Quando pensiamo ai supereroi più potenti del MCU, le prime che vengono in mente sono senza dubbio Captain Marvel e Wanda Maximoff, ovvero le uniche che sono riuscite a mettere seriamente in difficoltà Thanos durante gli eventi di Avengers: Endgame. Questo perché entrambe hanno ottenuto dei poteri straordinari grazie ad un contatto con una delle Gemme dell'Infinito - rispettivamente il Tesseract e la Gemma della Mente - ed proprio su questo dettaglio che si basa l'ipotesi lanciata da CBR.

Essendo stata esposta per un lungo periodo di tempo alla Gemma della Realtà nel corso di Thor: The Dark World, la brillante astrofisica interpretata da Natalie Portman potrebbe infatti avere sviluppato dei poteri di simile entità che, insieme all'utilizzo del Mjolnir, la renderebbero potenzialmente una minaccia ancora più grande rispetto a quella rappresentata dal Dio del Tuono di Chris Hemsworth. Ovviamente si tratta di pure speculazioni, ma non sembra poi così improbabile che i Marvel Studios vogliano riprendere uno degli elementi centrali del percorso di Thor nel MCU.

Voi cosa ne pensate di questa teoria? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, Tessa Thompson è approdata sul set di Thor: Love and Thunder.

A proposito dell'eroina interpretata da Elizabeth Olsen, vi ricordiamo che potete vederla in azione nella serie WandaVision in programmazione su Disney+.