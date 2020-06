Thor: Love and Thunder, perché c'è spazio sia per Jane Foster che per Beta Ray Bill

In attesa di vedere in sala il prossimo film targato Marvel Studios, Black Widow, continuano le speculazioni e le teorie sul futuro dell'Universo Cinematografico Marvel. Quella che esploriamo quest'oggi riguarda il quarto film nella saga del Dio del Tuono, Thor Love and Thunder.

Il film diretto da Taika Waiti vedrà, come già sappiamo, l'avvento della Potente Thor ovvero Jane Foster (Natalie Portman), che dovrebbe raccogliere il testimone dal Dio del Tuono che abbiamo conosciuto e amato finora (Chris Hemsworth). Ma siamo sicuri che non ci sia spazio anche per qualcun altro con dei poteri molti simili?

Un'apparizione in Thor 4 di Beta Ray Bill, il cyborg originario di Korbin che racchiude in sé le anime dei più valorosi guerrieri del suo pianeta, è stata dopotutto teorizzata da molti (c'è anche chi voleva Christian Bale come interprete di Beta Ray Bill), e Screen Rant sembra aggiungersi alla lista.

Il sito americano ha infatti elaborato una teoria secondo la quale, in base anche al fatto che Beta Ray si è dimostrato degno di Mjölnir nei fumetti (sconfiggendo tra l'altro Thor in battaglia) e che gli è stata donata un'arma asgardiana dal nome di Stormbreaker (sì, proprio quella), il personaggio potrebbe essere un altro erede del Dio del Tuono già dal prossimo lungometraggio.

Dopotutto, se davvero Thor pianifica il ritiro (non sappiamo ancora di preciso cosa accadrà in Guardiani della Galassia 3), potrebbe sempre dotare Jane di Mjölnir, e Beta Ray di Stormbreaker, assicurando così una nuova generazione di eroi che porteranno avanti la sua missione.

Voi che ne pensate? Trovate che ci siano buone possibilità per un simile risvolto? Fateci sapere nei commenti.