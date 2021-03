Thor: Love and Thunder, party a tema anni '80 sul set: guardate Chris Hemsworth!

Al netto dell'impegno sicuramente profuso nel film, la crew di Thor: Love and Thunder se la sta decisamente spassando in Australia: le libertà date dal girare in un Paese lontano dalle restrizioni imposte dalla pandemia portano ovviamente dei vantaggi indiscutibili in tal senso, tra cui quello di poter festeggiare senza troppi problemi.

Quale occasione migliore di un compleanno, dunque, per dar vita ad un party a regola d'arte? L'ultimo giorno di febbraio ha visto infatti cadere il compleanno dell'assistente di Chris Hemsworth Aaron Grist e, stando a quanto vediamo nelle foto postate dall'attore, il team al completo non si è fatto pregare per metter su una piccola festicciola.

Il tema, a giudicare dalle foto, è stato il più classico dei revival anni '80: dopo averlo visto nei panni del Dio del Tuono al meglio della sua forma e in quelli del decisamente meno dignitoso Bro-Thor in Avengers: Endgame, dunque, ecco un Chris Hemsworth in pieno stile eighties con tanto di canotta e pantaloni Adidas. Cosa ne dite, sarà un'idea per la nuova svolta nello stile del nostro figlio di Odino preferito?

A proposito di stile, recentemente la star di Thor è stata confermata come volto di Hugo Boss; sempre Hemsworth, inoltre, si è visibilmente commosso su Instagram leggendo una dedica di suo figlio.