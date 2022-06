Thor: Love and Thunder, parla Valkyrie: i Guardiani potrebbero apparire molto poco

Poche settimane ci dividono ormai dall'uscita di Thor: Love and Thunder. Gli ultimi momenti per sostenere interviste e condividere commenti su quanto troveremo, poi, su schermo. E a quanto pare, i Guardiani della Galassia potrebbero essere molto marginali. Almeno considerato un indizio dalle parole della Valkyrie di Tessa Thompson.

Pochi giorni fa, i Marvel Studios hanno brevettato dei nuovi, assurdi trailer TikTok per Thor Love and Thunder, capaci però di racchiudere in pieno lo stile di Taika Waititi che troveremo a profusione nel film. E nei trailer in questione, i Guardiani della Galassia sembravano avere il proprio spazio, convinti come eravamo tutti che, in un certo senso, questo sarebbe stato un film su Thor ma anche su di loro. Eppure, stando a una nuova dichiarazione di Tessa Thompson a Fandango, si potrebbe pensare il contrario. Certo, non si tratta di una conferma. Ma considerando quanto Valkyrie sarà protagonista del film, le sue parole potrebbero far pensare che i Guardiani non lo saranno affatto.

L’attrice ha infatti dichiarato, a domanda, come non condivida alcuna scena con i Guardiani: “No, non ne ho fatta nessuna. Sono solo andata sul set per guardare, perché non ero in nessuna delle scene con i Guardiani. Certo, c'è sempre la versione pagina che poi viene buttata via e se ne realizza solo una parte. Sappiamo tutti che il 95% delle idee originali non finiranno mai nel film, ma è importante viversi tutto quel 5% che resta”. Se fossero, insomma, entrambi protagonisti, suonerebbe molto strano che Valkyrie e i Guardiani non si incontrino mai.

È possibile, a questo punto, che le scene dei Guardiani siano solo quelle iniziali, con Thor intento a viaggiare di pianeta in pianeta con quel suo abbigliamento da rocker e la crisi di mezza età cui accennava Taika Waititi. Salvo poi salutarli al sorgere della minaccia – ovviamente Gorr – ricongiungendosi così con i personaggi classici della sua saga, da Vakyrie alla storia d’amore con Jane Foster – ora Mighty Thor in Thor Love and Thunder. Qualunque sia delle due, voi vorreste i Guardiani più o meno presenti? Ditecelo nei commenti!