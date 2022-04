Thor: Love and Thunder, parla James Gunn: 'Ho chiesto di aggiustare qualcosa'

Il legame creatosi tra Thor e i Guardiani della Galassia alla fine di Avengers: Endgame non poteva essere reciso nel giro di una dissolvenza: gli Asguardians of the Galaxy (come da molti la squadra era ormai stata ribattezzata) sono ormai una realtà, e come tale andavano affrontati in questo Thor: Love and Thunder.

Mentre il merchandise ufficiale del film conferma la storyline di Jane Foster ipotizzata da molti fan dei fumetti, dunque, a qualcuno sorge spontanea una domanda: quanto ha influito la visione di James Gunn e il futuro di Peter Quill e soci in Guardiani della Galassia vol.3 nel film in cui Taika Waititi tornerà a lavorare con il Dio del Tuono?

La domanda è stata posta proprio al regista di The Suicide Squad, che su Twitter ha effettivamente confermato di aver dialogato con il suo collega per sistemare un paio di cose nel film in uscita il prossimo luglio. "Ho chiesto che alcune cose venissero aggiustate e sono state aggiustate" sono state le parole con cui Gunn ha risposto a chi gli chiedeva in che misura avesse influito sullo script di Thor: Love and Thunder.

Cosa ne pensate? Credete che dall'asse Gunn/Waititi possa saltar fuori qualcosa di buono? Noi siamo decisamente ottimisti! Nell'attesa dell'uscita del film, intanto, ecco l'elenco degli easter-egg presenti nel trailer di Thor: Love and Thunder.