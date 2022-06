Thor: Love and Thunder, online una nuova clip del film con Chris Hemsworth

Una clip nuova di zecca di Thor: Love and Thunder è stata da poco rilasciata dalla Marvel. I protagonisti sono il Thor di Chris Hemsworth e il Korg del regista del film Taika Waititi.

Nel breve video vediamo Korg mettere in imbarazzo il Dio del Tuono, chiedendogli come si senta a vedere la Jane Foster di Natalie Portman impugnare il Mjolnir. Ad oggi, il come Jane abbia ottenuto i suoi poteri divini e il come sia entrata in possesso del potente martello è ancora avvolto nel mistero. Ma le domande non sono finite qui, infatti Love and Thunder dovrà anche spiegare la rottura tra la scienziata e Thor.

In una recente intervista con Total Film, la Portman ha parlato della sua preparazione al personaggio, al quale abbiamo potuto dare un'occhiata nel trailer di Thor: Love and Thunder:

"Mi sono allenata a lungo prima e durante, e ho preso un sacco di frullati proteici. Mi ha davvero aiutato a prepararmi per il livello di azione che abbiamo finito per fare. Abbiamo avuto incredibili controfigure che hanno fatto cose davvero difficili, ma c'è comunque stato molto da correre, saltare e combattere con spade e martelli. È stato sicuramente utile essere forti. Per portare quel peso del mantello tutto il giorno, volevo avere un po' di forza nella parte superiore del corpo".

Per salutarvi, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di Christian Bale, che non conosceva il MCU.