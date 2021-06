Thor: Love and Thunder, è questo il nuovo look di Chris Hemsworth nel film Marvel?

Le riprese di Thor: Love and Thunder sono terminate a inizio giugno dopo diversi mesi di lavorazione in Australia, e dopo che i fan sono rimasti scioccati dal possente fisico di Chris Hemsworth, sembra essere arrivato in rete un primo sguardo al nuovo look del Dio del Tuono.

In occasione della fine della produzione, come segnalato da Comicbook.com, l'account twitter "Thor: Love and Thunder News" ha condiviso delle promo art che a quanto pare provengono dai regali consegnati ai membri della troupe per celebrare il lavoro finito.

Come potete vedere in calce alla news, oltre a due versioni alternative del logo ufficiale del film di Taika Waititi, è presente un potenziale sguardo al nuovo look di Thor che sembra rispettare quanto visto nella foto dal set: capelli di nuovo lunghi e fisico statuario, con indosso un gilè rosso e con le braccia e le gambe fasciate.

Vi ricordiamo che la quarta avventura del Dio del Tuono ha un'uscita fissata al 4 maggio 2022 nelle sale italiane. Nel cast, oltre a Hemsworth, compariranno tra gli altri Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale e gli interpreti dei membri dei Guardiani della Galassia: Chris Pratt, Dave Bautista, Christian Bale, Karen Gillian e Pom Klementieff.



Nel frattempo, su Disney+ è uscito il primo episodio di Loki.