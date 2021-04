Thor: Love and Thunder, nuove foto dal backstage del film: la fine delle riprese è vicina?

I Marvel Studios hanno invaso l'Australia per le riprese dei prossimi film del MCU, tra i quali troviamo anche Thor: Love and Thunder, e la co-sceneggiatrice della pellicola ringrazia la terra che li ha ospitati condividendo su Instagram delle foto scattate negli ultimi mesi, facendo pensare a un'imminente fine delle riprese.

Di recente, anche per via delle conseguenze derivate dalla situazione sanitaria negli Stati Uniti e in tanti altri paesi del mondo, l'Australia è diventata una delle mete più ricercate per quanto riguarda i set cinematografici, e a sfruttarne appieno le sue potenzialità sono stati i Marvel Studios (che su consiglio di Chris Hemsworth ci aveva già girato anche Thor: Ragnark), che hanno deciso di girarvi diversi dei titoli di prossima uscita nel calendario MCU.

E a giudicare dalle foto scattate dalla co-sceneggiatrice di Thor Love and Thunder Jennifer Kaytin Robinson, quello che li ha circondati è stato davvero un ambiente ideale, tanto che la caption che accompagna le varie foto condivise su Instagram afferma: "La miglior avventura della mia vita. Grazie agli abitanti dell'Australia per aver condiviso con noi la loro terra per un po'. L'ho amata davvero tanto".

Tra gli scatti allegati (che trovate come sempre in calce alla notizia) è facile scorgere, tra un canguro e un panorama, anche il regista Taika Waititi e Tessa Thompson/Valkyrie.

Ad ogni modo, le parole di Robinson farebbero pensare che manchi davvero poco alla fine delle riprese del nuovo capitolo della saga di Thor... Sarà davvero così?

Thor: Love and Thunder uscirà nelle sale a febbraio 2022.