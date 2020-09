Thor: Love and Thunder, le novità sul film con Chris Hemsworth e Natalie Portman

Sembra sia ormai tutto pronto per l'inizio delle riprese di Thor: Love and Thunder, quarto capitolo del franchise interamente dedicato al dio del tuono della Marvel che stavolta oltre ad avere Chris Hemsworth come interprete vedremo anche in veste femminile, dato che il martello toccherà anche le mani di Natalie Portman, di ritorno nel cast.

Nella giornata di ieri, infatti, il Daily Mail ha pubblicato alcune fotografie che mostrerebbero Natalie Portman in arrivo con la sua famiglia a bordo di un jet in un aeroporto cittadino di Sydney, luogo in cui pare inizieranno a breve le riprese del film targato Marvel Studios. La località non è nuova alle produzioni Marvel, dato che fino a poco tempo fa è stata il teatro delle riprese di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Ovviamente, la Portman potrebbe trovarsi in Australia per tutt'altra ragione, ma alcuni funzionari australiani hanno confermato di aver concesso ai Marvel Studios una tax-credit nei confronti di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings e di un ulteriore film dello studio. Considerando che anche Chris Hemsworth e il regista Taika Waititi sono di quelle parti non dovrebbe essere difficile intuire di che film stanno parlando. Inoltre, dopo l'accordo d'acquisizione tra Disney e Fox, la Disney adesso è diventata proprietaria dei Fox Studios Australia, il più grande complesso di set e location dell'emisfero sud.

Con l'eccezione di Spider-Man 3, che tecnicamente è un film della Sony, il prossimo film Marvel a poter iniziare la produzione (quindi le riprese) sarebbe proprio Thor: Love and Thunder. Proprio qualche settimana fa, la stessa Portman aveva fatto luce sull'inizio delle riprese: "Sono davvero emozionata al riguardo. Gireremo il film in Australia all'inizio del prossimo anno e non vedo l'ora di tornare a quell'Universo". A quanto pare si inizierà prima del previsto.