Thor: Love and Thunder, Natalie Portman vola nella nuova immagini dal set

Continuano senza problemi le riprese australiana dell'attesissimo Thor: Love and Thunder scritto e diretto da Taika Waititi, e dopo Chris Hemsworth e Chris Pratt, ma anche Sam Neill e Matt Damon, ecco ora arrivare nuove foto dal set che immortalano al lavoro Natalie Portman e Tessa Thompson, le attrici principali del cinecomic.

Per quanto riguarda la Thompson, è interessante notare il look un po' alla Man in Black, franchise a cui ha peraltro partecipato negli ultimi anni proprio al fianco di Hemsworth, ma questa è un'altra storia. Giacca nera, camicia bianca e capelli racconti sempre con le trecce in stile afro, ma non è chiaro cosa stia facendo, anche se ha alle spalle un gigantesco blue screen.



Discorso diverse e più interessante invece su Natalie Portman, che sembra stia girando quella che appara come una scena di volo o simili, magari in un processo di trasformazione da Jane Foster nella Potente Thor, che ricordiamo interpreterà nel film di Waititi anche se non è ancora chiaro in che modo verrà introdotta, se rispettando il racconto originale di Jason Aaron con lei malata di cancro o altro. Simpatico il dettaglio dell'assistente di scena che regge e sistema i piedi della Portman per rendere credibile la posizione, ovviamente avvolto in una tuta blu per poi scomparire in post-produzione.



Thor: Love and Thunder vedrà anche Christian Bale nel ruolo di Gorr, il Macellatore di Dei, ed è onestamente l'interprete di cui non vediamo l'ora di ammirare un primo first look ufficiale. L'uscita del cinecomic è prevista per il 6 maggio 2022.