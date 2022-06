Thor: Love and Thunder, Natalie Portman usa i suoi nuovi poteri nella nuova anteprima!

I Marvel Studios, in esclusiva per ABC, hanno pubblicato una nuova clip da Thor: Love and Thunder, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe in arrivo il 6 luglio prossimo nelle sale italiane. Nella clip in questione vediamo questa nuova versione di Jane Foster, interpretata da Natalie Portman, fare sfoggio dei suo nuovi poteri davanti a Thor.

La clip di 40 secondi, che ha debuttato originariamente durante la comparsa come ospite di Tessa Thompson al Jimmy Kimmel Live! questa settimana, mostra il Dio del Tuono di Chris Hemsworth, la Valchiria della Thompson, la Jane della Portman e Korg (che ha la voce del regista Taika Waititi) discutere della minaccia di Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale). Ma mentre stanno ancora formulando un piano, Jane decide di partire in quarta. A quanto pare, se si ottengono i poteri di Thor si ottiene anche la sua impulsività.

Chiaramente, questa clip arriva abbastanza presto nel corso del film, probabilmente poco dopo che Thor ha affrontato Gorr e si è riunito per la prima volta con la sua ex dopo aver scoperto che possiede i suoi stessi poteri. A questo proposito, è molto divertente vedere la Portman che ha l'opportunità di fare una commedia di ampio respiro, dopo che non le è stato dato molto da lavorare nel ruolo di Jane nei primi due Thor, e la chimica comica tra l'attrice, Hemsworth e la Thompson promette di essere uno dei punti di forza del film.

In Thor: Love and Thunder, Thor (Chris Hemsworth) si ritrova in un viaggio diverso da qualsiasi cosa abbia mai affrontato: una ricerca di pace interiore. Ma il suo ritiro viene interrotto da un killer galattico, Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale). Per combattere la minaccia Thor si avvale dell'aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell'ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con sorpresa di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico.

