Thor: Love and Thunder, ecco Natalie Portman e Tessa Thompson sul set del film!

Oltre alla Portman e la Thompson, e ovviamente Chris Hemsworth, il cast del film potrà vantare la presenza di Chris Pratt, Karen Gillian e Dave Bautista, di ritorno nei panni dei rispettivi membri dei Guardiani della Galassia. Nessuna novità invece per quanto riguarda Zoe Saldana, visto che il destino di Gamora dopo gli eventi di Avengers: Endgame al momento rimane un mistero. Per quanto riguarda le new entry, nei giorni scorsi è stata avvistata Melissa Mccarthy nei panni della finta Hela in quello che pare una nuova gag teatrale incentrata sugli eventi di Thor: Ragnarok .

La presenza dei due personaggi interpretati rispettivamente da Natalie Portman e Tessa Thompson è stata anticipata fin dal primo annuncio della pellicola, ma ora possiamo finalmente vederle entrambe in azione durante le riprese. Tra gli scatti 'rubati' è inoltre presento un breve video che mostra la Portman (o più probabilmente una sua controfigura) mentre viene sollevata in aria da un potere misterioso: che si tratti della sua trasformazione in Mighty Thor?

