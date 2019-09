Thor: Love and Thunder, Natalie Portman spiega la sua assenza in Ragnarok

Natalie Portman è entusiasta di tornare a vestire i panni di Jane Foster in Thor: Love and Thunder, il quarto film del Marvel Cinematic Universe dedicato al Dio del Tuono e diretto ancora una volta da Taika Waititi.

Intervistata da Entertainment Tonight per la promozione di Lucy in the Sky, film che che la vedrà nel ruolo dell'astronauta ispirata a Lisa Nowake, la Portman ha spiegato come è stata approcciata dai Marvel Studios per fare ritorno nel MCU: "Si sono presentati da me con l'idea dicendo 'Abbiamo questa idea per te, è una storyline già apparsa in alcuni fumetti in cui Jane diventa Lady Thor', e io ho pensato che fosse davvero eccitante."

L'attrice ha poi spiegato come mai il suo personaggio, che però ha fatto una comparsa in Avengers: Endgame, non ha partecipato al Thor: Ragnarok di Waititi: "Ovviamente non sono apparsa in Thor: Ragnarock per via della sua ambientazione. Non si svolgeva sulla terra, mentre il mio personaggio si trovava lì."

Thor: Love and Thunder farà parte della Fase 4 del MCU con un'uscita nelle sale prevista per il 5 novembre 2021. I dettagli sulla trama sono ancora sconosciuti, anche perché sarà anticipato da diverse pellicole del franchise, ma lo stesso regista ha confermato che nel film la Portman prenderà il nome di Mighty Thor.