Thor: Love and Thunder, Natalie Portman solleva il Mjolnier in un sensazionale fan poster

È grazie all'artista web Nuno Sarnads che possiamo mostrarvi oggi un nuovo e sensazionale fan poster dedicato all'attesissimo Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, dove a spiccare su tutto è Natalie Portman in un look un po' "punk" ma straordinariamente affascinante della Potente Thor mentre imbraccia il mitico Mjolnir.

In merito, comunque, pochi giorni fa è apparso via social, tramite la pagina Natalie Portman Updates, anche un video in cui l'attrice è impegnata nell'interpretazione della scena, ed è qui che potrebbe essere già stato rivelato il modo in cui la Foster acquisirà i poteri del Dio del Tuono. La sequenza è infatti ambientata nella Nuova Asgard, per la precisione in una sorta di altare dedicato a Odino dove sarebbero anche presenti i resti del Mjolnir, il martello di Thor distrutto precedentemente da Hela.



Thor ha poi recuperato il Mjolnir nel 2013 durante gli eventi di Avengers: Endgame, ma proprio quei resti, entrati in qualche modo in contatto con la Foster, potrebbero donarle i poteri nel film. Nel video che trovate in calce, infatti, Jane è trascinata in alto in quella che in post-produzione dovrebbe diventare una sorta di tempesta divina con fulmini e quant'altro, ed è proprio in questo momento che la Foster potrebbe divenire la Potente Thor.



Se fosse confermato, questo cambierebbe in modo drastico le origini del personaggio rispetto alla run di Jason Aaron.



Il film uscirà nei cinema il 6 maggio 2022.