Thor: Love and Thunder, Natalie Portman protagonista del nuovo poster ufficiale

Dopo l'arrivo del tanto atteso primo trailer di Thor: Love and Thunder sono già stati diffusi dei poster ufficiali, e se uno ci mostra Chris Hemsworth in prima linea, quello più recente è tutto per Natalie Portman.

È stata una Pasquetta col botto, anzi, col tuono quella appena passata, dato che ha portato con sé l'attesissimo trailer del quarto capitolo della saga di Thor.

E mentre lo stesso trailer di Thor: Love and Thunder fa segnare nuovi record, continua anche a diffusione di materiali promozionali per il film di Taika Waititi, che come anticipato già da tempo ci mostrerà Jane Foster nei panni della Potente Thor.

E proprio questa versione del personaggio è al centro del nuovo poster ufficiale del film, che somiglia in tutto e per tutto a quello con Chris Hemsworth, salvo ovviamente per la figura protagonista.

"E tu che credevi di essere l'unico... @chrishemsworth @thorofficial #thorloveandthunder @marvelstudios" ha scritto l'attrice interprete della bella scienziata su Instagram, in un post ricondiviso anche dalla pagina ufficiale dei Marvel Studios.

Thor: Love and Thunder arriverà a luglio al cinema. Qui potete trovare la trama ufficiale di Thor 4, che svela anche qualche dettaglio in più rispetto al trailer.

E voi, quanto hype avete per il film? Fateci sapere nei commenti.