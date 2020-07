Thor Love and Thunder, Natalie Portman 'pronta a pomparsi' per diventare la Potente Thor

Dopo aver rivelato la finestra (per ora) ufficiale d'inizio riprese di Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, Natalie Portman ha avuto modo di parlare recentemente dell'inizio del suo allenamento per "pompare i muscoli" e calarsi poi nei panni della Potente Thor nel quarto capitolo del franchise.

Per impugnare infatti in modo convincente il Mjolnir di Thor, la Portman dovrà aumentare significativamente la sua massa muscolare, divenendo più tonica e definita e potendo vestire al contempo i panni di Jane Foster e anche quelli della Potente Thor. Parlando infatti del film, l'attrice ha rivelato:



"La Pandemia ha bloccato l'inizio delle riprese, che sono state posticipate al prossimo anno. Per me questo significa avere più tempo per allenarmi e definire la mia muscolatura per il ruolo, perché al momento non ce l'ho. Devo diminuire il carico di carboidrati ma aumentare l'esercizio quotidiano. Sono onestamente curiosa ed emozionata di vedere se riuscirà a ottenere la forma fisica adatta alla parte che devo interpretare".



Thor: Love and Thunder sarà comunque molto romantico per stessa ammissione del regista Taika Waititi, per per vederlo finalmente sul grande schermo bisognerà attendere fino all'11 febbraio 2022.



Cosa ne pensate? Ce la farà la Portman a mettere su la massa muscolare richiesta? Ditecelo come sempre nei commenti in calce alla notizia.