Thor: Love and Thunder, Natalie Portman: 'Non c'è un manuale per diventare supereroi'

Far parte del Marvel Cinematic Universe è una cosa... Farne parte indossando un costume iconico e brandendo una delle armi più potenti del franchise ne é un'altra! Natalie Portman ne sa qualcosa, avendo ormai già vissuto il passaggio da 'semplice' Jane Foster a Mighty Thor: ma quali linee guida ha seguito l'attrice?

Apparsa insieme ai Guardiani della Galassia nelle nuove foto di Thor: Love and Thunder, Natalie Portman ha raccontato a Total Film proprio il processo che l'ha portata a trasformarsi in una delle supereroine più amate dell'universo Marvel, parlando del duro allenamento affrontato, ma anche dell'assenza di vere e proprie istruzioni da seguire.

"È eccitante riuscire a diventare un supereroe. E non c'è alcuna guida che possa dirti come farlo. [...] Mi sono allenata un sacco di tempo prima e anche durante [le riprese], ho preso i miei shaker di proteine. Mi ha aiutata un sacco a prepararmi al livello d'azione che avrei dovuto affrontare, mi è servito molto a rafforzarmi. Per indossare quel mantello tutto il giorno occorre avere davvero una forza fisica di livello superiore" sono state le parole di Natalie Portman.

Cosa ne dite? La nostra Natalie sarà stata capace di affrontare al meglio il passaggio da semplice umana a supereroe? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane! A proposito di eroi, intanto, secondo Tessa Thompson il minutaggio dei Guardiani potrebbe essere piuttosto ridotto.