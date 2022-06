Thor: Love and Thunder, Natalie Portman: 'Interi pianeti sono stati eliminati'

Il Marvel Cinematic Universe ci ha abituati a una certa grandiosità: i film del franchise targato Disney hanno puntato via via sempre più in alto in fatto di spettacolarità e proporzioni e questo Thor: Love and Thunder non sembra voler fare eccezione, almeno stando alle ultime dichiarazioni di Natalie Portman.

Come in effetti avevamo potuto intuire dalle voci sull'esistenza di una cut da 4 ore di Thor: Love and Thunder, il film di Taika Waititi avrebbe potuto contenere una quantità di materiale tale da rendere davvero difficile il lavoro di regista e produzione, che secondo la star di Jane Foster si sono trovati a dover lasciar fuori interi pianeti dal risultato finale.

"Croce e delizia del progetto di Taika Waititi è che sia stato creato così tanto materiale che il film avrebbe potuto contenere una quantità infinita di cose. E questo significa che, inevitabilmente, che momenti incredibili ed emozionanti di commedia e dramma sono rimasti fuori. C'è un sacco di roba. Voglio dire, ci sono interi pianeti che non fanno più parte del film!" sono state le parole di Natalie Portman.

Chissà che un giorno il buon Taika Waititi non possa insistere con la produzione per concedere ai fan uno sguardo a tutto questo materiale! Secondo alcuni, comunque, Thor: Love and Thunder potrebbe spiegare le origini di Venom.