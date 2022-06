Thor: Love and Thunder, Natalie Portman: 'Ho accettato per impressionare i miei figli'

Ci sono vari modi per impressionare i propri figli. E di solito gli attori di Hollywood scelgono proprio il fatto di prendersi una pausa dalle scene, per stare loro più vicino. Ma Natalie Portman ha fatto l'esatto opposto, convinta che il suo nuovo ruolo di potere in Thor: Love and Thunder li avrebbe impressionati: "Per favore, vai a lavoro".

Quello di Natalie Portman all’interno del Marvel Cinematic Universe sembrava un arco lavorativo ormai esaurito, dopo che alla sua ultima apparizione nel disastroso Thor: The Dark World aveva fatto seguito una lunga assenza nell’universo cinematico e soprattutto nel terzo capitolo dedicato al Dio del Tuono. In Ragnarok come negli altri film veniva a malapena citata, tanto che non ci si sarebbe mai aspettati di vederla tornare. Con Mjiolnir in mano poi, men che meno. Ma ora Mighty Thor è una realtà e anche uno dei personaggi più attesi di questo film.

Sicuramente il girl power e la nuova dignità data al personaggio potevano aver giocato un ruolo nella decisione della Portman di tornare a vestire i panni di Jane Foster. Ancora di più, poi, se si hanno due figli rispettivamente di 10 e 5 anni che sicuramente, come quasi tutti i loro coetanei d’altronde, sono fan agguerriti del Marvel Cinematic Universe. Soprattutto se si vuole impressionarli e, magari, farsi ubbidire un po’ di più fra le mura domestiche.

Queste infatti le parole di Natalie Portman ai microfoni di Variety: “Sento che mi trovo in quella fase della mia carriera in cui sto davvero cercando di impressionare i miei figli. Mio figlio di 5 anni e mio figlio di 10 sono rimasti così affascinati da questo processo! Hanno potuto visitare il set e vedermi vestita con tanto di mantello. Ha reso il tutto davvero fantastico. Sapete, è molto raro che i miei figli mi dicano: 'Per favore, vai al lavoro!'. Di solito è tutto il contrario”. Nel frattempo, i personaggi principali di questo nuovo capitolo acquisiscono ancor più importanza alla scoperta che i Guardiani della Galassia compariranno appena in Thor 4. Quali sono le vostre aspettative sul film? I trailer TikTok di Thor Love and Thunder vi hanno preoccupato ancor di più, per i non avvezzi allo stile di Taika Waititi?