Thor: Love and Thunder, Natalie Portman anticipa un importante dettaglio su Jane Foster

Nel prossimo capitolo della saga di Thor targata MCU, come sappiamo ormai da tempo, Natalie Portman interpreterà Jane Foster e brandirà il martello Mjolnir. L'attrice ha iniziato ad allenarsi per Thor: Love and Thunder, e in una recente intervista con Fatherly ha svelato anche un importante dettaglio sul suo personaggio.

"Il film è basato sul graphic novel di Mighty Thor" ha anticipato l'attrice, prima di annunciare un classico spoiler. "Jane si sta sottoponendo a un trattamento contro il cancro."

Chi conosce la serie Mighty Thor di Jason Aaron e Russell Dauterman, uscita tra il 2015 e il 2018, non rimarrà sorpreso da questa notizia. Nel fumetto, a Jane viene diagnosticato un cancro al seno, e trasformandosi nel Mighty Thor purifica il suo corpo dalle tossine, comprese quelle usate come terapia. A un certo punto, Doctor Strange la avverte anche che, se raccoglierà ancora una volta il martello e si trasformerà in Thor, Jane morirà.

Natalie Portman ha quindi svelato un aspetto non da poco sul prossimo film, che sarà diretto, come il precedente Thor: Ragnarok, da Taika Waititi. L'uscita del film è prevista per il febbraio 2022, quindi toccherà aspettare ancora un po' per conoscere la sorte di Jane Foster.

Qualche settimana fa, intanto, Chris Hemsworth ha annunciato che Thor: Love and Thunder non sarà il suo ultimo film nel Marvel Cinematic Universe.