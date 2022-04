Thor: Love and Thunder, ecco Mighty Thor di Natalie Portman in questo fan poster!

L'arrivo del primo trailer di Thor Love and Thunder ha svelato per la prima volta in assoluto Jane Foster in versione Mighty Thor, interpretata ancora da Natalie Portman che torna ufficialmente in questo modo nel franchise dedicato al Dio del Tuono della Marvel. Era solamente questione di tempo prima che i fan le dedicassero un poster speciale!

Nel poster confezionato dai fan vediamo infatti Natalie Portman in versione Mighty Thor con i suoi nuovi poteri che la rendono a dir poco "onnipotente". Il fulmine che vediamo scaturire dal Mjolnir si espande e le irradia tutto il corpo.

Come abbiamo letto nella trama ufficiale di Thor Love and Thunder, il film segue Thor (Chris Hemsworth) "in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr the God Butcher (Christian Bale), che vuole l'estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all'aiuto di Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e a quello dell'ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con grande stupore del Dio del Tuono, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, divenendo la Mighty Thor. Insieme, il gruppo intraprende una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi."

Dagli ultimi dati emersi, pare che il trailer di Thor 4 è da record: sarebbe, infatti, il quarto più visto di sempre dopo aver totalizzato la bellezza di 209 milioni di visualizzazioni in appena 24 ore.

Thor: Love and Thunder uscirà in Italia dal 6 luglio prossimo. Il film include nel cast anche Russell Crowe, Chris Pratt e tutti i membri dei Guardiani della Galassia. Secondo Chris Hemsworth, Thor Love and Thunder sarà un film folle e pieno di cuore.