Thor: Love and Thunder, Michael Giacchino comporrà la colonna sonora del film Marvel

Dopo The Batman, Michael Giacchino si dedicherà a un altro cinecomic: Thor Love & Thunder. Ad annunciarlo su Twitter è proprio lui con un simpatico post.

Da un cinecomic DC a uno del Marvel Cinematic Universe (passando per Jurassic World: Dominion), i prossimi anni saranno all'insegna della musica Michael Giacchino.

Il celebre compositore ha rivelato con un tweet (e una gif di Thor che chiama a sé Mjölnir) che il suo prossimo incarico avrà a che fare niente di meno che con il Dio del Tuono: "Io che afferro il mio nuovo progetto... #thorloveandthunder @thorofficial @TaikaWaititi".

Giacchino non è certo un estraneo in casa Marvel e MCU, visto che negli ultimi anni ha firmato le colonne sonore dei film di Spider-Man e di Doctor Strange, e ha anche già collaborato con il regista della pellicola, Taika Waititi, scrivendo le musiche per Jojo Rabbit.

Thor: Love and Thunder vedrà tornare tanti volti conosciuti, da Chris Hemsworth a Natalie Portman, da Tessa Thompson a Chris Pratt, e ancora Karen Gillan, Pom Klementiff, Jaimie Alexander, lo stesso Waititi... Ma saranno anche parecchie le new entry, come Melissa McCarhty, Russel Crowe e Christian Bale nel ruolo di Gorr il Macellatore di Dei.

Thor: Love and Thunder arriverà a luglio 2022 sul grande schermo.