Thor: Love and Thunder, il merchandising Hasbro fa un clamoroso spoiler

In attesa del trailer di Thor: Love and Thunder sul web circolano già alcuni clamorosi spoiler in merito alla pellicola diretta da Taika Waititi. La colpa in tal caso non è però di qualche qualche membro del cast disattento quando piuttosto del merchandising ufficiale del film con Chris Hemsworth.

Alcuni giorni fa sono emerse sul web alcune immagini riguardanti le action figure di Marvel Legend prodotte da Hasbro e come potete vedere voi stessi dalle foto postate in calce alla notizia, Thor, Valkyrie, Jane Foster e alcuni dei Guardiani della Galassia sono ritratti con abiti ed accessori diversi da quelli con cui siamo solitamente abituati a vederli.

Il Thor di Chris Hemsworth appare in due figure differenti, una etichettata come "Ravager Thor" e una con un aspetto più classico chiamata semplicemente "Thor". La Valkyrie di Tessa Thompson invece, pronta ad ottenere la corona di Asgard in Love and Thunder, è etichettata come "King Valkyrie".

Gorr il macellatore di dei interpretato da Christian Bale, colui che sarà il vero villain di Thor: Love and Thunder, presenta la sua iconica arma nera mentre la Jane Foster di Natalie Portman viene indicata "Mighty Thor", suggerendo probabilmente nel corso del film dirà addio al suo vecchio nome da umana. Le action figure di Groot e Star-Lord non sembrano mostrare invece molti cambiamenti dall'ultima apparizione sullo schermo, anche se non sappiamo quanto sia ulteriormente cresciuto l'albero antropomorfo.