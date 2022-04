Thor: Love and Thunder, il nuovo merchandise con Chris Hemsworth e Natalie Portman!

Il nuovo merchandise di Thor: Love and Thunder permette ai fan di dare una nuova occhiata a Chris Hemsworth e Natalie Portman pronti a battagliare con i loro martelli. In attesa del trailer del film di Taika Waititi, una fan page brasiliana di Hemsworth ha condiviso quattro immagini di cestini per pop-corn con le immagini del film.

A fine marzo sono iniziate le riprese aggiuntive di Thor: Love and Thunder ma nel frattempo il merchandising del film è già iniziato. I cestini colorati mostrano il logo di Thor: Love and Thunder e i personaggi di Jane Foster (Portman) al fianco di Thor (Hemsworth). Ogni eroe possiede un'arma e Thor brandisce Stormbreaker mentre Foster tiene fra le mani un Mjöllnir riforgiato.



Gli altri oggetti sono un cestino per pop-corn con una scritta rivolta ai clienti che invita ad 'Alzare il martello' e uno sguardo da vicino a Mjöllnir, che evidenzia diverse crepe nel metallo, a causa probabilmente della distruzione ad opera di Hela in Thor: Ragnarok.

In qualche modo il Mjöllnir riforgiato farà il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe e si ritroverà in possesso di Jane Foster.



La trama del film è ispirata al fumetto The Mighty Thor. Nel frattempo i fan sono in grande attesa del primo video che mostrerà alcune sequenze del film. Una foto di Hemsworth nasconderebbe la data del trailer, che potrebbe essere distribuito molto presto ma nel frattempo il press tour di Thor: Love and Thunder è iniziato.