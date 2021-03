Thor: Love and Thunder, Melissa McCarthy entra nel cast: interpreterà Hela

Nei mesi scorsi aveva annunciato di voler disperatamente entrare nel cast di Thor: Love and Thunder, e adesso Melissa McCarthy sembra proprio avercela fatta: nella giornata di martedì il Daily Mail ha pubblicato in esclusiva una foto dell'attrice sul set del quarto stand-alone Marvel dedicato al Dio del Tuono.

Nell'immagine, visibile anche nel tweet in calce alla notizia, l'attrice indossa un copricapo verde di Hela, interpretata in Thor: Ragnarok da Cate Blanchett. Insieme a lei c'è Luke Hemsworth, con la parrucca bionda del personaggio di suo fratello Chris, e dietro di lui si nota Ben Falcone, marito di Melissa McCarthy.

Sembra chiaro, a giudicare da questa foto e dai costumi indossati dagli attori, che in Thor: Love and Thunder Taika Waititi proporrà una gag simile a quella del capitolo precedente, in cui una compagnia teatrale metteva in scena gli eventi di Thor: The Dark World. In quell'occasione, oltre a Luke Hemsworth nel ruolo di Thor, abbiamo visto anche Sam Neill, che a sua volta potrebbe tornare nel MCU, nel ruolo di Odino (Anthony Hopkins) e Matt Damon nel ruolo di Loki (Tim Hiddleston). In questo caso, gli eventi rivisitati sarebbero quelli di Thor: Ragnarok.

In attesa di altre novità, se non l'hai ancora fatto puoi dare un'occhiata alle foto di Chris Hemsworth nel party anni '80 sul set di Thor: Love and Thunder.