Thor: Love and Thunder, Matt Damon conferma il suo cameo: 'Lo sanno già tutti'

In una delle scene più riuscite di Thor: Ragnarok una piccola compagnia teatrale mette in scena gli eventi accaduti nel capitolo precedente della saga: Matt Damon interpreta Loki, Luke Hemsworth è Thor e Sam Neill ha il ruolo di Odino. Grazie alle foto trapelate dal set sappiamo che rivedremo qualcosa del genere anche in Thor: Love and Thunder.

Gli attori erano infatti stati fotografati sia in libera uscita in Australia, dove erano in corso le riprese del nuovo film di Taika Waititi, sia con gli inconfondibili costumi di scena. Recentemente è arrivata, anche se non certo inattesa, anche la conferma ufficiale da parte di Matt Damon.

"Non so se è un segreto o no, anche se tutti lo sanno" ha raccontato l'attore a Jess Cagle su Sirius XM. "Sono andato laggiù per girare. Penso che lo abbiano scoperto, perché i paparazzi ci hanno fatto delle foto in modo da scoprire cosa stessimo facendo. Stavamo più o meno riprendendo un cameo che noi, che Luke Hemsworth e io, avevamo fatto nell'ultimo film. E ci eravamo divertiti un sacco, così Taika ci ha richiamati di nuovo, per riprendere quella gag e aggiornarla un po'..."

Dalle recenti dichiarazioni del regista, sappiamo che Thor: Love and Thunder sarà il film più folle di Taika Waititi. Nel cast del nuovo film Marvel, oltre a Matt Damon, ci saranno anche Chris Hemsworth, Natalie Portman nel ruolo di Lady Thor, Tessa Thompson, Christian Bale, Jaimie Alexander, Chris Pratt, Karen Gillan e Russell Crowe.