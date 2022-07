Thor: Love and Thunder, Mark Hamill conferma il suo cameo nel film di Taika Waititi?

Il leggendario attore della saga di Star Wars Mark Hamill ha postato un tweet che lascia intendere che potrebbe aver avuto una breve apparizione in Thor: Love and Thunder, l'ultimo cinecomic del Marvel Cinematic Universe diretto da Taika Waititi. Il rumor arriva dal commento di un fan che dopo la visione del film giura di aver intravisto l'attore.

Il fan su Twitter ha infatti scritto a tutti: "Sono sicuro al 90% di aver visto @MarkHamill in #ThorLoveAndThunder per circa due secondi in una scena di folla (proprio nella parte anteriore, al centro del gruppo)". Il tweet è stato quindi ripreso proprio da Mark Hamill che ha commentato quanto segue: "L'ultimo di una serie di miei cameo da due secondi. 👍 #BlinkAndYouMissMe 👀".

Con queste parole, l'interprete di Luke Skywalker potrebbe aver confermato di aver avuto un cameo in Thor: Love and Thunder o semplicemente si sta prendendo gioco del fan che affermava di aver intravisto l'attore, appunto, per soli due secondi (con un rimando a quante volte magari l'attore è stato citato in cameo inesistenti della durata minima). Tuttavia, anche altri fan si sono poi fatti avanti ammettendo di aver avuto la stessa sensazione nel riconoscere Hamill in una scena.

Non sarebbe la prima volta che Hamill e Waititi collaborano insieme: l'attore ha preso parte alle ultime stagioni di What We Do in the Shadows, serie prodotta da Waititi e tratta dal suo film omonimo del 2014.

Resta da vedere se Hamill darà o meno una conferma meno ambigua del suo cameo. Finora ecco invece tutti i camei noti in Thor: Love and Thunder: compaiono infatti Idris Elba, Kat Dennings, Stellan Skarsgård, Sam Neill, Matt Damon, Melissa McCarthy e Luke Hemsworth.

